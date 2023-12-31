РФ знову вивела у Чорне море носії "Калібрів": рівень ракетної загрози надвисокий

Увечері, 31 грудня, Росія вивела у Чорне море три ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів 3️ надводних ракетоносії - 2 фрегати та малий ракетний корабель. Загальна готовність до застосування - 24 "Калібри". Рівень ракетної загрози надвисокий", - ідеться у повідомленні.

Сили оборони закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги і реагувати на них оперативно.

Сьогодні вдень повідомлялося, що Росія збільшила до дев'яти кількість бойових кораблів у Чорному морі, але тоді ракетоносіїв серед них ще не було.

Нагадаємо, що увечері 31 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ворожі дрони і зліт винищувaча МiГ-31К в РФ.

Раніше у Генштабі розповіли, що окупанти збільшили кількість авіаційних ударів на фронті.

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