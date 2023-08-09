РФ знову вивела у Чорне море ракетоносій з 4 "Калібрами": наскільки серйозна загроза

Росія розгорнула у Чорному морі корабельне угруповання з 11 кораблів, серед яких є один ракетоносій.

Після ударів по російських суднах окупанти у Чорному морі намагаються маневрувати, щоб врятувати інші кораблі.

Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ворог дійсно намагається маневруванням врятувати залишки свого флоту. І вони розташовані, як правило, в тому районі, який вони вважають досить далеким від українського берега... Прикриваючись південно-східним узбережжям Криму і тяжіючи до Новоросійська", – каже Гуменюк.

За її словами, зараз там розгорнуте корабельне угруповання в Чорному морі з 11 кораблів, а в Азовському продовжує чергування один, який викриває надводну обстановку.

РФ потребувала паузи, щоб підготувати удари

Серед цих 11 вже є на бойовому чергуванні підводний ракетоносій. Він був виведений ввечері і споряджений 4 ракетами типу "Калібр".

"Це говорить про те, що ворог намагається посилити напруження, повязано з підготовкою до ракетних ударів. Ми зауважували, що вони потребують певної паузи для того, щоб спорядити і підготувати майбутні удари. Але не обов'язково вони можуть бути масованими... Вони можуть випробувати і іншу зброю, не тільки морські або повітряні ракетоносії, а також і наземні ракетні комплекси", – підсумувала представниця ОК "Південь".

Нагадаємо, 4 серпня у Новоросійську морські дрони атакували базу російського флоту і пошкодили великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

У ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки внаслідок атаки надводного дрона було пошкоджено російський танкер SIG.

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