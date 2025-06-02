РФ знову вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів: скільки "Калібрів" на бортах

Ракетоносій.

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Станом на ранок 2 червня війська агресорки Росії вивели до Чорного і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил.

В Чорному морі перебуває два кораблі армії РФ, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп до 12 ракет. До Середземного моря окупанти вивели три судна. Один - ракетоносій. Їхній загальний залп до 8 ракет.

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Тим часом в Азовському морі російські судна відсутні.

Як повідомлялося, 1 червня РФ втратила десятки стратегічних літаків. За даними, українська операція під кодовою назвою «Павутина» дозволила вразити 41 літак стратегічної авіації Росії. Її підготовка тривала понад півтора року й вимагала складної логістики та високого рівня координації.

Нагадаємо, раніше аналітики Defense Express повідомили про те, що Росія виготовляє сотні крилатих ракет, але запускає лише десятки. За перші п’ять місяців 2025 року зафіксовано лише п’ять комбінованих атак з використанням крилатих ракет, загалом 191 ракета повітряного, морського й наземного базування. Одна з причин - дефіцит ракетоносіїв.

Дата публікації 14:28, 01.06.25 Кількість переглядів 422 Дрони СБУ атакували російській військовий аеродром