Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ знову запустила "шахеди" по Україні: які області під загрозою

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
3526
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
РФ знову запустила "шахеди" по Україні: які області під загрозою

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

Дрони рухалися у напрямку Миколаївської області.

У ніч на понеділок, 2 жовтня, російські загарбники запустили в бік України безпілотники типу "Shahed".

За інформацією Повітряних сил, повітряна тривога у Херсонській та Миколаївській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації та загрозою застосування ударних безпілотників. 

Станом на 22.50 група "шахедів" перебувала у повітряному просторі Херсонщини. Дрони рухаються у напрямку Миколаївської області.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 22:50 1 жовтня / ©
Карта повітряних тривог в Україні станом на 22:50 1 жовтня

У моніторингових телеграм-каналах пишуть, що на Херсонщині працює ППО.

UPD

Станом на 23:32 – відбої повітряної тривоги на Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині. ПС ЗСУ повідомили про відбій загрози ударних БпЛА на півдні.

Нагадаємо, що Росія у вересні випустила по Україні рекордну кількість "шахедів".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3526
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація