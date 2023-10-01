РФ знову запустила "шахеди" по Україні: які області під загрозою

Дрони рухалися у напрямку Миколаївської області.
У ніч на понеділок, 2 жовтня, російські загарбники запустили в бік України безпілотники типу "Shahed".
За інформацією Повітряних сил, повітряна тривога у Херсонській та Миколаївській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації та загрозою застосування ударних безпілотників.
Станом на 22.50 група "шахедів" перебувала у повітряному просторі Херсонщини. Дрони рухаються у напрямку Миколаївської області.
У моніторингових телеграм-каналах пишуть, що на Херсонщині працює ППО.
UPD
Станом на 23:32 – відбої повітряної тривоги на Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині. ПС ЗСУ повідомили про відбій загрози ударних БпЛА на півдні.
Нагадаємо, що Росія у вересні випустила по Україні рекордну кількість "шахедів".
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