РФ знову запустила "шахеди" по Україні: які області під загрозою

У ніч на понеділок, 2 жовтня, російські загарбники запустили в бік України безпілотники типу "Shahed".

За інформацією Повітряних сил, повітряна тривога у Херсонській та Миколаївській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації та загрозою застосування ударних безпілотників.

Станом на 22.50 група "шахедів" перебувала у повітряному просторі Херсонщини. Дрони рухаються у напрямку Миколаївської області.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 22:50 1 жовтня

У моніторингових телеграм-каналах пишуть, що на Херсонщині працює ППО.