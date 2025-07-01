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- Війна
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РФ знову запустила рої "Шахедів": який маршрут і де найбільша загроза
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від «Шахедів».
Увечері 1 липня у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих «Шахедів».
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА станом на 22:15:
На північному сході та сході Полтавщини, курс південний;
На північному заході та заході Харківщини, курс південний;
На півночі Дніпропетровщини, вектор руху Дніпро;
На Херсонщині, курс західний у напрямку Чорного моря.
За інформацією моніторингових чатів, на Сумщині та Дніпропетровщині лунають вибухи.
Загрoза БПЛA типу «Shahed» станом на 22:00 від моніторингових чатів:
Сумщина→Суми/р-н.
Сумщина→Охтирка/Полтавщина.
Полтавщина→Полтава/р-н.
Полтавщина→Чутове/Харківщина.
Полтавщина→Дніпропетровщина.
Харківщина→Харків/р-н.
Харківщина→Богодухів-Берестин/р.
Запоріжжя→Дніпропетровщина.
Херсонщина→море.
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