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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
8359
Час на прочитання
1 хв

РФ знову запустила рої "Шахедів": який маршрут і де найбільша загроза

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від «Шахедів».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога ввечері 1 липня

Повітряна тривога ввечері 1 липня / © ТСН.ua

Увечері 1 липня у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих «Шахедів».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА станом на 22:15:

  • На північному сході та сході Полтавщини, курс південний;

  • На північному заході та заході Харківщини, курс південний;

  • На півночі Дніпропетровщини, вектор руху Дніпро;

  • На Херсонщині, курс західний у напрямку Чорного моря.

Карта повітряних тривог станом на 21:56

Карта повітряних тривог станом на 21:56

За інформацією моніторингових чатів, на Сумщині та Дніпропетровщині лунають вибухи.

Загрoза БПЛA типу «Shahed» станом на 22:00 від моніторингових чатів:

  • Сумщина→Суми/р-н.

  • Сумщина→Охтирка/Полтавщина.

  • Полтавщина→Полтава/р-н.

  • Полтавщина→Чутове/Харківщина.

  • Полтавщина→Дніпропетровщина.

  • Харківщина→Харків/р-н.

  • Харківщина→Богодухів-Берестин/р.

  • Запоріжжя→Дніпропетровщина.

  • Херсонщина→море.

Раніше повідомлялося, що на фронті помітили ворожі дрони з сонячними панелями

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