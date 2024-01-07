РФ знову завдала ударів по Куп'янському району: є загиблий

Російські війська завдали ударів по Куп'янському району, внаслідок чого одна людина загинула і ще одна була поранена.

Російські окупанти знову завдали ударів по Куп’янському району. Цього разу постраждало село Нечволодівка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік. Ще одна жінка отримала поранення, медичну допомогу їй надали на місці.

Таокж було пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарські споруди.