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РФ знову завдала ударів по Куп'янському району: є загиблий

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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РФ знову завдала ударів по Куп'янському району: є загиблий

Наслідки удару по Нечволодівці Куп’янського району / Фото: Олег Синєгубов

Російські війська завдали ударів по Куп'янському району, внаслідок чого одна людина загинула і ще одна була поранена.

Російські окупанти знову завдали ударів по Куп’янському району. Цього разу постраждало село Нечволодівка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік. Ще одна жінка отримала поранення, медичну допомогу їй надали на місці.

Таокж було пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарські споруди.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Наслідки удару по Нечволодівці Куп’янського району / © Олег Синєгубов
Наслідки удару по Нечволодівці Куп’янського району / Фото: Олег Синєгубов

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 7 січня, ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району на Харківщині.

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Перегляди
534
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