РФ знову завдала ударів по Куп'янському району: є загиблий

Російські війська завдали ударів по Куп'янському району, внаслідок чого одна людина загинула і ще одна була поранена.
Російські окупанти знову завдали ударів по Куп’янському району. Цього разу постраждало село Нечволодівка.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На жаль, внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік. Ще одна жінка отримала поранення, медичну допомогу їй надали на місці.
Таокж було пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарські споруди.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 7 січня, ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району на Харківщині.
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