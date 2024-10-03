РФ зосередила пів мільйона осіб: військовий розповів про загрозу для чотирьох великих міст

На півдні та сході армія РФ зосередила пів мільйона своїх військових. Зокрема, окупанти мають завдання наблизитися до трьох українських міст.

Про це повідомив капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в ефірі "Еспресо".

За його словами, коли розпочиналося повномасштабне вторгнення РФ, на семи різних напрямках було 150 тисяч військових РФ.

"Зараз на трьох напрямках фактично втричі більше. Росіянам поставлено завдання максимально захопити територію Донецької області, максимально наблизитися до таких обласних центрів як Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків, щоб регулярно обстрілювати їх з далекобійної артилерії та КАБів. Ми кажемо за відстань 50-70 км", – заявив Риженко.

Він каже, що росіяни роблять це для того, щоб дестабілізувати соціально-економічну ситуацію в Україні. Він наголошує, що Вугледар – це одна з "точок", яку противник довго намагався захопити, зосередивши там дуже серйозні сили.

"Їм вдалося захопити це місто, що є прикрим фактом. Але якщо подивитися на загальну стратегічну картину, це їм дало не дуже багато. Дійсно, була суперечлива інформація щодо ситуації там, але треба довіряти позиції Збройних сил України. Однозначно, що там було дуже-дуже складно, тому що російська армія використовує тактику виснаження. Вона фактично завалює наші Збройні сили величезною кількістю засобів ураження – КАБами, артилерією, реактивною артилерією, мінами тощо", – сказав капітан 1-го рангу.

Як повідомлялося, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак розповів про нові труднощі для ЗСУ. Зокрема, після опадів по ґрунту не зможе нормально пересуватися важка техніка, а в окопах стоятиме вода.

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