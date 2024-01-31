РФ зосередила в Чорному морі шість кораблів: скільки "Калібрів" напоготові

В акваторії є носій крилатих ракет.

Станом на ранок 31 січня російська армія зосередила у Чорному морі шість кораблів. Серед них є один носій ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Ракетоносій споряджений чотирма крилатими ракетами типу "Калібр".

Зазначається, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. Ракетоносії відсутні. В акваторії Середземному морі армія РФ тримає два кораблі. Зокрема, один носій "Калібрів". Загальний залп його складає до восьми ракет.

Нагадаємо, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що російські кораблі з ракетоносіями у Чорному морі виконують декілька функцій. Йдеться, зокрема, про патрулювання, протиповітряний та протичовновий дозор у районі військово-морських баз.

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