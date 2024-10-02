РФ звільнила від кримінальної відповідальності тих, хто пішов воювати проти українців: подробиці

Путін підписав указ, який узаконив амністію для ув’язнених, що вирушили на війну.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про звільнення підсудних від кримінальної відповідальності за участь у військовій службі. Напередодні повідомлялося, що їх можуть відправити на війну в Україні.

Про це написали росЗМІ.

Закон, підписаний президентом РФ, вносить зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів. Він встановлює, що обвинувачені, які проходять військову службу під час мобілізації або уклали контракт на службу, звільняються від кримінальної відповідальності на стадії судочинства.

Крім того, цей закон також поширює ці правила на засуджених, для яких уже ухвалено вирок, але він не набув чинності. Це включає випадки, коли справа розглядається на стадії апеляції. Таким чином, закон дає можливість уникнути відповідальності за злочини тим, хто бере участь у військових діях.

Нагадаємо, міністерство оборони Росії отримало контроль над угрупованням "вагнерівців", активно поповнюючи його колишніми ув’язненими.

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