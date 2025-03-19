"РФ звинувачуватиме Україну у порушенні домовленостей": Коваленко пояснив стратегію ворога

РФ завжди перекладає відповідальність за власні вчинки на інших.

Росіяни зараз продовжують стратегію звинувачення України в порушенні домовленостей про припинення вогню. Їм потрібно викривити реальність.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Як і писав раніше, російська пропаганда та дипломатія зараз буде націлена на те, щоб самим провокувати, порушувати, але звинувачувати Україну. Вони хочуть викривити реальність і зробити нас винуватцями в їхніх порушеннях, обстрілах та війні в цілому", - зазначив він.

Раніше Міноборони РФ заявило, що припиняє удари по енергетичній інфраструктурі України. Так, будь-яка нова атака по нашій території означатиме, що росіяни атакують цивільних свідомо.

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