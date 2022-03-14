РФ готує наступ на Бровари, Харків, Суми та Сєвєродонецьк: нічне зведення Генштабу

РФ готує наступ на Бровари, Харків, Суми та Сєвєродонецьк: нічне зведення Генштабу

Окупанти масово нехтують нормами Міжнародного гуманітарного права в Україні.

Російські окупанти намагаються закріпитися на захоплених позиціях та зберегти темпи наступу на визначених напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за підсумками вісімнадцятої доби війни з Росією.

Для нарощування сил у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах росіяни формують та переміщують стратегічні резерви до українських кордонів.

Росіяни масово відмовляються їхати на війну з Україною

Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від так званих "відряджень в Україну". Їх не приваблюють ні обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", ні додаткові добові виплати, ні підвищений посадовий оклад.

Порушення норм міжнародного права

Окупанти масово нехтують нормами Міжнародного гуманітарного права. Вони продовжують знищення стаціонарних об’єктів військової та цивільної інфраструктури на території України.

Так, 13 березня було завдано ракетних ударів по об’єктах в Умані, Івано-Франківську, Старичах із застосуванням літаків стратегічної авіації. Крім того, продовжуються пуски ОТКР "Іскандер" з території Білорусі.

Волинський напрямок

На Волинському напрямку противник проводив демонстраційні дії підрозділами зі складу білоруських збройних сил вздовж кордону України.

Полісся

Підрозділи окупаційних військ відновлюють боєздатність, перегруповують війська, удосконалюють логістичне забезпечення. Також противник активно веде розвідку.

Сіверщина

На Сіверському напрямку росіяни зосередилися на перегрупуванні, поповненні запасів. Вони готуються до відновлення наступу у напрямку Броварів.

Слобожанщина

На Слобожанському напрямку російські загарбники намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, перегруповують війська та намагаються відновити наступ на Харків і Суми.

Ізюмський напрямок

На Ізюмському напрямку внаслідок активних наступальних дій українських захисників противник зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив.

Донбас і Південь

На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька.

Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник намагається вести рейдові дії та закріпитися на досягнутих рубежах.

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