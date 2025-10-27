Трагічно загинув Богдан Змий — творець розмінувальної машини «Змій»

Богдан Змий / © соцмережі

Захищаючи Україну і допомагаючи своїми розробками, трагічно загинув Богдан Змий — український інженер, один із розробників роботизованої машини для розмінування «Змій».

Про це повідомили в Шептицькій міській раді у Telegram.

Богдан Змий зробив вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України під час російсько-української війни. Під його керівництвом була створена інноваційна техніка, що рятувала життя військових саперів та мирних жителів, допомагаючи очищати звільнені території від вибухонебезпечних предметів.

Його розробки стали символом української винахідливості, стійкості та прагнення до життя. Світла пам’ять інженеру, патріоту та людині, яка присвятила свій талант служінню Україні.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та колегам Богдана.

