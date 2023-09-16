Риба з радіацією для МАГАТЕ та новий шантаж України: що відбувається на ЗАЕС

Росіяни на ЗАЕС зливають радіоактивні речовини у ставок, в якому рибалять інспектори МАГАТЕ. Експерт розповів, що відбувається на станції зараз.

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції вийшла з ладу очисна система продувочної води парогенераторів енергоблока №6, і росіяни можуть використати це для підґрунтя для шантажу України й світу майбутньою ядерною катастрофою.

Про це заявив експерт енергетичного ринку, гендиректор групи компаній "Метрополія" Віктор Куртєв.

"За наявною у мене інформацією, нещодавно повністю вийшла з ладу очисна система продувочної води парогенераторів енергоблока № 6 - установка СВО-5 (спецводоочистка). Імовірна причина – недбалість та непрофесійні дії російського "начальника зміни" хімічного цеху, який пропустив момент насичення фільтрів СВО-5/2", - каже Куртєв.

Це призвело до потрапляння радіоактивної борованої води у машинну залу енергоблока №6. Рідина потрапила у конденсатно-живильний тракт і присутній в ній розчин борної кислоти вступає в хімічну взаємодію із металом трубопроводів та обладнанням другого контуру, яке зроблено із нелегованої сталі марки "Ст20".

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"Щоб виправити ситуацію зараз теплоносій другого контуру намагаються відмити шляхом водообміну. Тобто, радіоактивну боровану воду розбавляють хімічно очищеною водою. Суміш заливається у зливний циркуляційний водовід і охолоджувальний ставок. Це порушує всі санітарні норми та правила, встановлені для експлуатації атомних станцій, адже радіоактивний теплоносій потрапляє у зовнішнє середовище", - каже експерт.

На питання українського персоналу, чому енергоблок №6 не переводиться в стан холодного зупину, а енергоблок №4 в стан гарячого, російські "спеціалісти" пояснюють, що це "вимога Москви".

"Така інформація викликає велике занепокоєння. Реакція Росії у вигляді бездіяльності дає підстави говорити про створення підґрунтя для шантажу України і світу майбутньою ядерною катастрофою", - наголошує Куртєв.

За його словами, це підтверджує думку про те, що в ДК "Росатом" ухвалив рішення використати енергоблок №6, де наявне протікання з першого контуру в другий, для реалізації ланцюгового сценарію порушення всіх бар'єрів безпеки. Це передбачає переохолодження та пошкодження реактора, а також гільйотинне руйнування трубок парогенераторів, що викличе максимальний ефект "доміно".

Крім того, росіяни намагатимуться досягти максимального інформаційного ефекту, щоб стримувати дії української армії на південному напрямку, апелюючи до МАГАТЕ щодо "загрози ядерної катастрофи". Аналогічні аргументи використовуватимуться для пояснення присутності російських "фахівців" та їхніх кураторів – начебто для ліквідації можливої катастрофи, впевнений експерт.

"Попри кричущі порушення безпеки, зокрема втрату цілісності першого і другого контурів та потрапляння радіоактивного носія в зовнішнє середовище, продовжується грубе порушення радіаційної і ядерної безпеки ЗАЕС. Технологічний регламент і аварійні інструкції не виконуються. Інформація про реальний стан справ не доводиться ні Державній інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ), ні НАЕК "Енергоатом", ні МАГАТЕ", - наголошує Куртєв.

Він також підкреслює, відсутність реакції на такі дії інспекторів МАГАТЕ, які начебто "зачаровані" росіянами й не бачать й не розуміють масштабів порушень.

"Натомість вони рибалять в ставку охолоджувачі (в який, власне, зливається радіоактивна вода) в компанії Юрія Чернічука – колаборанта, якого окупаційна влада призначила "генеральним директором Запорізької АЕС". Тобто, інспекторів МАГАТЕ у прямому сенсі використовують як інформаційну "димову завісу" для приховування порушень і створення "алібі" для росіян", - каже експерт.

Він сподівається, що ця інформація сприятиме посиленню тиску з боку міжнародної спільноти на Росію з метою недопущення найгіршого сценарію, "бо інакше на лаві підсудних в Гаазі сидітимуть не тільки росіяни".

Нагадаємо, 9 вересня експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які працюють на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), повідомили про військову активність довкола ЗАЕС. Це свідчить про потенційну загрозу ядерній безпеці та безпеки на місці, сказав генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

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