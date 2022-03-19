Річка Ірпінь виходить з берегів: захоплене окупантами село на Київщині під загрозою затоплення (фото)

Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу.
У Демидові Київської області, де точаться активні бої українських захисників з російськими окупантами, є загроза затоплення села. Станом на зараз рівень води на поймі річки Ірпінь сягнув максимально допустимого рівня.
Про це ТСН.ua розповіли місцеві мешканці.
За словами місцевих, на річці залишилось 1-2 м до рівня асфальтованого покриття в селі Демидів, яке тимчасово захоплене росіянами. Подальше зростання рівня води призведе до затоплення доріг та підвалів і практично унеможливить евакуацію жителів, передавання ліків та продуктів.
Водночас, як свідчать фото, вода вже "стоїть" у подвір'ях людей.
"Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу", - додають люди.
Нагадаємо, Арестович розповів, коли кияни, які покинули столицю через війну, зможуть повернутися додому.
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