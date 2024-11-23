Намагалися переплисти крижану Тису: прикордонники затримали чотирьох чоловіків

Троє жителів Донеччини та один з Івано-Франківщини заплатили понад 400 тисяч гривень за інформацію про «безпечне мілководдя» та гумовий човен для переправи через річку Тису.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Повідомляється, що попри те, що організатори незаконного перетину не надавали жодних гарантій виживання в холодній воді з сильною течією, четверо чоловіків погодилися на ризик. Кожен з них сплатив по 10 тисяч доларів США, отримавши вказівки щодо маршруту та гумовий човен, і вирушили до українсько-угорського кордону.

Проте їхні плани були зірвані прикордонниками. Побачивши наряд, порушники покинули човен і спробували втекти, однак прикордонники змушені були зробити кілька попереджувальних пострілів, щоб зупинити втікачів. Усіх чотирьох затримали та доставили до прикордонного підрозділу. На них склали протоколи за порушення статей 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та 185-10 (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби).

Невдовзі суд оцінить їхні дії, а оперативники продовжують встановлювати осіб, причетних до організації цієї незаконної подорожі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами аудиторської перевірки відповідного статусу "критичності" позбавили 10% підприємств.

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