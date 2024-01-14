Річниця ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі: стало відомо, хто віддав злочинний наказ

Росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року.

Окупаційна армія Росії рік тому – 14 січня 2023 року – завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі – внаслідок ворожої атаки загинули 40 дорослих та 6 дітей. Ще 79 отримали травми. За скоєний злочин Офіс генпрокурора повідомив про підозру командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідством також було встановлено бортовий номер літака Ту-22М3, який використовувався для удару та весь ланцюжок осіб, які причетні до цього.

"Ми знайдемо кожного, хто причетний до чергового акту злодійства проти мирних громадян", – заявив Генпрокурор Андрій Костін.

Ракетний удар по будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року

Ракетний удар по будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року

Ракетний удар по будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року

Ракетний удар по будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року

Ракетний удар по будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року

Ракетний удар по будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року

Як розповів заступник начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Тараса Семківа, за час розслідування удару по Дніпру проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.

"Ми зробили 3D-модель зруйнованого російською ракетою будинку для документування наслідків удару, а також чіткого розуміння напряму польоту цієї ракети і порядку її руху. Встановили бортовий номер літака Ту-22М3, який використовувався для нанесення ракетно-бомбового удару. А також весь ланцюжок осіб, які причетні до цього. Роботу зосереджено насамперед на встановленні російських командирів, які віддають злочинні накази. Один з них – командувач дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ станом на січень 2023 року. Наразі йому також підготовлено повідомлення про підозру", - розповів він.

Нагадаємо, РФ вивела в Чорне море 11 кораблів, зокрема носій "Калібрів" – у ВМС пояснили таку кількість.

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