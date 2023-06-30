Річниця визволення Зміїного від окупантів: Залужний нагадав, як це було (відео)

Рівно рік тому, 30 червня, Сили безпеки та оборони визволили острів Зміїний від російських окупантів.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook та оприлюднив відповідне відео.

Залужний подякував усім, хто захищає Україну.

Рівно рік тому, 30 червня, Сили безпеки та оборони визволили острів Зміїний від російських окупантів. Дякую всім, хто захищає Україну Опубліковано Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Пʼятниця, 30 червня 2023 р.

Рік тому, 30 червня 2022 року, головнокомандувач зробив такий допис: "Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних і авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження".

Нагадаємо, військова розвідка оприлюднила ексклюзивні кадри та маловідомі подробиці епічної битви за острів Зміїний.

Острів Зміїний розташований в Ізмаїльському районі Одещини, площа — 17 га, довжина — 662 м, ширина — 560 м. Від острова до найближчого узбережжя України лише 30 км, а до Одеси — 120 км. 2007 року на Зміїному заснували українське село Біле, жителів було небагато — від 13 до 30 осіб.

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