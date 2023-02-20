Річниця вторгнення: в ОП розповіли, чого чекати українцям від Росії найближчими днями

Подоляк закликав українців найближчими днями бути готовими до частих сигналів повітряної тривоги, ймовірних атак дронами та ракетами.

У річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого, росіяни можуть використати залишки ракет для нового удару по Україні і намагатимуться атакувати на фронті.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, інформує "24 канал".

"Президент Володимир Зеленський абсолютно правий в тому, що говорить про спробу реваншу Росії", – зазначив Подоляк.

Радник голови ОП закликав українців найближчими днями бути готовими до частих сигналів повітряної тривоги, ймовірних атак дронами, ракетами та фейкових заяв про успіхи окупантів на фронті.

"Ми розуміємо ризики, які є. Вони спробують використати залишки ракетних ресурсів для того, щоб атакувати територію України. Маємо бути свідомими до того, що наступні декілька днів будуть мати для нас певне негативне емоційне забарвлення. Ми витримаємо, знищимо додаткову кількість найбільш боєздатних залишків російської армії і контрнаступ дозволить нам ефективно просуватися в рамках деокупації своєї території", – підсумував Подоляк.

Що РФ задумала до річниці вторгнення

Раніше військовий експерт Павло Нарожний попередив, що цього тижня слід очікувати посилення провокацій з боку РФ.

Військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що українців найімовірніше, очікують масовані ракетні удари, але не 23 – 24 лютого, а дещо пізніше.

Завтра, 21 лютого, диктатор Путін звернеться до Федеральних зборів Росії. На думку деяких експертів, під час цього звернення Путін може оголосити про загальну мобілізацію в РФ, або оголосити інші кроки про ескалацію. Натомість інші вважають, що диктатор може заявити, що "мети "спецоперації" було досягнуто".

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