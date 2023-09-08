Річниця звільнення Балаклії: Залужний показав унікальні кадри деокупації міста (відео)

Контрнаступ на Балаклію був початком звільнення Харківської області від російської навали.

Рік тому — 8 вересня 2022 року — українські військові звільнили від окупантів нескорене місто Балаклія Харківської області.

З нагоди річниці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у Telegram відео, а також розповів, як проходила деокупація міста.

Він зазначив, що Балаклія була звільнена під час першого етапу Слобожанської наступальної операції. Її деокупація створила сприятливі умови розвитку наступу на Куп'янськ.

Центр звільненої Балаклії. Telegram / ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Звільнена Балаклія. Telegram / ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

“Наступальні дії будувалися на взаємодії танкових, механізованих та легких моторизованих підрозділів за підтримки далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню”, — написав головнокомандувач.

Річниця визволення Балаклії від російських окупантів

Він додав, що вже після прориву ворожої оборони ЗСУ задіяли мобільні рейдові групи, які розвинули успіх у Балаклії.

Звільнена Балаклія. Telegram / ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Знищена база росіян в Балаклії / Twitter

Нагадаємо, майже рік тому спецпризначенці Головного управління розвідки Kraken, які брали участь у деокупації Балаклії Харківської області, опублікували на офіційній сторінці підрозділу у Telegram-каналі відео зі спецоперації.

Фото: скрин з відео

Це унікальні кадри звільнення від російських військ Балаклії. Можна побачити, які спеціальні операції проводили українські військові: як точно влучали у військові бази та склади боєприпасів окупантів. А також, як російські війська злякалися та втікали від ЗСУ. Наприкінці відео показані щасливі жителі міста, які дочекалися українських захисників і зустрічали їх зі сльозами на очах.

Звільнена Балаклія / Twitter

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Балаклія наша! Щасливі українці вітають наші ЗСУ!

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