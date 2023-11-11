Річниця звільнення Херсона – на площі встановили прапори підрозділів, які деокуповували місто

Херсон та правобережжя області ЗСУ звільнили 11 листопада 2022 року.

У Херсоні на центральній площі Свободи 11 листопада – до річниці деокупації – розмістили 24 прапори підрозділів Сил оборони, які звільнили місто та правобережну частину Херсонщину рівно рік тому.

Про це пише "Суспільне Херсон".

На адміністративній будівлі Херсона розмістили великий прапор України.

Нагадаємо, ЗСУ 11 листопада 2022 року звільнили Херсон після восьми місяців окупації. Президент України Володимир Зеленський нагадав, як це було, та показав фото.

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