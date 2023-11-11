Річниця звільнення Херсона: Зеленський нагадав, як це було і показав фото

Сили оборони рівно рік тому звільнили Херсон після восьмимісячної окупації, а південний контрнаступ-2022 став однією з найяскравіших сторінок у відбитті російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, як це було, а також привітав херсонців.

"Рік тому український прапор повернувся до Херсона. Ми всі добре пам'ятаємо цей день, ці емоції. Як люди зустрічали наших військових, як раділи дорослі й діти. Велика подяка кожному з воїнів, завдяки яким це стало можливим. Пам'ятаємо про всіх, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої держави. Херсоне й херсонці, дякую за вашу стійкість і віру в Україну! Слава нашим героям! Слава нашому міцному народу!" - написав президент.

Люди відстоювали місто / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо:

24 лютого 2022 року російські окупаційні війська зайшли до Херсонської області. А за тиждень, 1 березня, на бронетехніці прорвалися до самого Херсона.

1 березня у Бузковому парку на вулиці Нафтовиків понад 43 бійці тероборони Херсона зустріли російських військових. Почався бій, та сили були надто нерівними. Тероборонівці мали автомати та коктейлі Молотова, а окупанти були на бронетехніці. Коктейлі Молотова так і не використали, бо ворожа техніка стояла за 150-200 метрів – ніхто б просто не докинув. Тоді загинули близько 30 українських бійців.

ЗСУ у Херсоні

Місто перебувало в російській окупації майже вісім місяців – до 11 листопада 2022 року.

Від моменту звільнення росіяни щодня обстрілюють Херсонщину.

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