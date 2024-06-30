Річниця звільнення острова Зміїний – в СБУ показали унікальні кадри спецоперації

До другої річниці звільнення острова Зміїний від російських окупантів Служба безпеки показали архівні кадри спецоперації. Так, у червні 2022 року спецпризначенці ЦСО "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію.

Про це пише пресслужба СБУ.

Як розповіли спецпризначенці, операція складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря.

"Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України. Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу і знаємо: ворог приречений, а відплата неминуча!", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, у ніч проти 30 червня 2022 року, внаслідок проведеного етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, росіяни після 126-денної окупації з поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. 4 липня на острові висадились військові ЗСУ та повернули на нього український прапор.

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