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Річниця звільнення острова Зміїний – в СБУ показали унікальні кадри спецоперації

Річниця звільнення острова Зміїний – в СБУ показали унікальні кадри спецоперації

Прапор України на острові Зміїний

Архівні кадри зі звільнення Зміїного.

До другої річниці звільнення острова Зміїний від російських окупантів Служба безпеки показали архівні кадри спецоперації. Так, у червні 2022 року спецпризначенці ЦСО "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію.  

Про це пише пресслужба СБУ.

Як розповіли спецпризначенці, операція складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря. 

"Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України. Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу і знаємо: ворог приречений, а відплата неминуча!", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, у ніч проти 30 червня 2022 року, внаслідок проведеного етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, росіяни після 126-денної окупації з поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. 4 липня на острові висадились військові ЗСУ та повернули на нього український прапор.

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Річниця звільнення Зміїного: архівні кадри від СБУ

Річниця звільнення Зміїного: архівні кадри від СБУ

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