Річниця звільнення Зміїного: Гуменюк розповіла, яка ситуація на острові

Минув рівно рік, як 30 червня 2022 року росіяни зробили "крок доброї волі" та залишили острів Зміїний.

Про ситуацію наразі повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Найголовніше - острів залишається під юрисдикцією України. Це звільнена територія. Те, що росіяни час від часу за цей період від моменту його звільнення і демонстрації "жесту доброї волі" намагалися кілька разів атакувати острів за допомогою авіації, випробовуючи і виміряючи, наскільки щільно ми вже опаннували цю територію, вони намагалися літаками бомбити острів, але жертв не було. Ті випробування вони досить швидко відмінили, тому що наражали свої літаки на певну небезпеку, підлітати туди було ризиковано, працювала наша протиповітряна оборона. На жаль, не збили жодного, але чекаємо повтору і обов'язково "можемо повторити". Зараз ця територія звільнена, і цілком ймовірно вони можуть намагатися повторювати такі атаки, але дуже рідко", - сказала вона.



"Нагадаю, що їм не дає спокою функціонування зернової угоди. Вони намагаються втиснути свою участь у загальну світову програму порятунку світу від голоду. Але замовчують той факт, що намагаються наповнити її краденим зерном. Значення Зміїного в тому, що та потужність, яку намагалися там розгорнути росіяни, не дозволила б функціонувати коридору. Вони б звідти мали можливість і обстрілювати, і забезпечувати протиповітряне прикриття свого корабельного угруповання. Після того, як було звільнено Зміїний, корабельне угруповання ворога передислокувалося і тяжіє до Новоросійська, до південно-східних берегів Криму, де ховається від нашої далекобійної зброї", - додала Гуменюк.

Як ЗСУ розгромили "другу армію" на Зміїному

Острів Зміїний російські війська захопили 24 лютого, відтоді українські війська регулярно атакували їхні позиції там. За допомогою десантних катерів російські військові встановили там системи ППО, укріпили острів військовою технікою та збільшили особовий склад.

24 лютого після обстрілу російськими військами Зміїного із корабельної зброї та з допомогою бойової авіації була зруйнована інфраструктура на острові. Крім того, зв'язок з прикордонниками також зник.

Згодом стало відомо, що російські військові захопили Зміїний. Україна повідомила, що українських воїнів нищили артилерійскими снарядами.

Однак згодом з’ясувалося, що українські прикордонники, які захищали острів Зміїний від російської армії і вважалися загиблими, насправді живі й перебувають у полоні росіян. Про це, зокрема, повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

"Щодо морських піхотинців та прикордонників, взятих у полон російськими окупантами на острові Зміїний. Ми дуже раді дізнатися, що наші побратими живі і з ними все добре!" - повідомили там.

28 червня в ОК "Південь" повідомляли, що внаслідок атаки ЗСУ на острові припинила працювати радіолокаційна станція, через що росіяни не можуть до нього підійти. Також повідомлялося, що за весь час ЗС РФ втратили три ЗРК "Панцир-С1".

30 червня російські загарбники поспіхом евакуювалися з острова Зміїного.

Інформацію про вихід з острова ЗС РФ також підтвердили в Міноборони Росії і заявили, що це зроблено, як "крок доброї волі". Там додали, що в такий спосіб РФ показує усьому світу те, що не перешкоджає вивезенню українського продовольства морськими шляхами.

"Тим самим світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН задля організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України… Тепер слово за українською стороною, яка досі не розміновує узбережжя Чорного моря біля своїх берегів, включаючи припортові акваторії", — заявили у відомстві.

Чому острів Зміїний такий важливий

Від початку російського вторгнення до України острів Зміїний набув важливого статусу в цій війні.

"Якщо російським військам вдасться зайняти острів Зміїний і встановити там свої системи протиповітряної оборони великої дальності, вони будуть контролювати море, сушу і повітря в північно-західній частині Чорного моря і на півдні України", - пояснював український військовий експерт Олег Жданов.

Острів Зміїний розташований в Ізмаїльському районі Одещини, площа — 17 га, довжина 662 м, ширина — 560 м. Від острова до найближчого узбережжя України лише 30 км, а до Одеси — 120 км. 2007 року на Зміїному заснували українське село Біле, жителів було небагато — від 13 до 30 осіб.

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