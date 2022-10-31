"Річний бюджет регіонів РФ": стало відомо, скільки Кремль витратив на ранковий обстріл України

Росія витратила на ранкову ракетну атаку мирних міст України до $400-600 млн.

Про це повідомляють у Мережі.

Зазначається, що росіяни випустили по території України близько 50 ракет Х-101/Х-555, вартість яких загалом сягає 400-600 мільйонів доларів.

Внаслідок обстрілу уражено низку енергетичних об’єктів України. Більшість ракет, а це 44 ракети, вдалося збити силам ППО.

Коментуючи ракетну атаку керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зауважив, що українська ППО працює ефективно, але Україні треба більше сучасних систем. Тому він закликав партнерів надати Україні необхідне озброєння для захисту від окупантів і 100% збиття російських ракет.

"росіяни витрачають річні бюджети деяких регіонів на день заради обстрілів цивільної інфраструктури України. Наша ППО працює ефективно, але для 100% збиття російських повітряних цілей нам потрібно більше сучасних систем, більше батарей, більше авіації, щоб збільшити щільність. Немає часу на зволікання. В нас велика країна", - написав Єрмак у Телеграм.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що ППО вранці 31 жовтня збила 44 із понад пів сотні ракет РФ, що є безпрецедентно високим результатом.

Як стало відомо, Україна втрачає від масштабних повітряних тривог впродовж робочого дня щонайменше 7,5 млрд грн.

Читайте також: