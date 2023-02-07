"Річний запас цілої країни": українські артилеристи щодня випускають по ворогові шалену кількість снарядів

Україна використовує близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів за добу.

Гендиректор норвезької компанії-виробника зброї Nammo Мортен Брандцег підрахував, що для протистояння російській агресії українські війська щодня використовують близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів. Це дорівнює річному замовленню невеликої країни Європи у мирний час.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами Мортена Брандцега, теперішній масштаб інвестицій для задоволення попиту створює "величезне навантаження на фінанси в цілому здорової оборонної компанії". Попит на деякі компоненти настільки високий, що час постачання збільшився з місяців до років.

Також читайте Наша артилерія результативно використовує боєприпаси: військовий експерт про паритет у озброєнні РФ та України

У виданні наголосили, що різкий перехід економіки на військові рейки створює кризу ланцюгів постачання в Європі.

Підприємства, які займають випуском зброї намагаються наростити виробництво як для поповнення національних запасів європейських країн, так і для постачання військової допомоги Україні.

Нагадаємо, до України може потрапити значна кількість основних бойових танків: федеральний уряд Німеччини дав зелене світло на експорт 187 танків Leopard 1 виробникам бронетехніки.

Читайте також: