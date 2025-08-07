- Дата публікації
Річниця Курської операції: чи варто було замість неї врятувати Покровськ — що відповів Сирський
Сирський певен, що Курська операція «фактично врятувала Покровськ».
У річницю Курської операції дедалі частіше у Мережі можна почути думки, що краще було б підрозділами, що відправили на Курщину, підсилити війська на Донеччині.
Що думає з цього приводу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський — він розповів в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.
Сирський певен, що кожна бригада, яка б була відправлена на Покровський напрямок або на Торецький напрямок, не змогла покращити суттєво ситуацію і «фактично стерлась б».
«Противник фактично припинив наступальні дії на більшості напрямків, крім Покровського. І тоді всі наші військовослужбовці якраз казали, що мали можливість просто відпочити. Тобто активні дії закінчились на десяти напрямках тоді, тому що ворог поступово з тих напрямків відправив на Курський напрямок», — пояснив головком ЗСУ.
Сирський певен, що Курська операція «фактично врятувала і Покровськ, і Торецьк, і Часів Яр, і Купʼянськ, Лиман, всі інші напрямки».
Раніше головком ЗСУ Сирський відверто розповів, чи була Курська операція успішною. Також він розповів невідомі деталі Курської операції.