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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Річниця Курської операції: Сирський розповів, що зараз відбувається на цій ділянці фронту

6 серпня минає рік від початку наступу ЗСУ на Курщині. Олександр Сирський розповів, що зараз відбувається в Курській області.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Курська операція

Курська операція

Командувач ЗСУ Олександр Сирський згадав про початок Курської наступальної операції, яка стартувала 6 серпня 2024 року. Це була перша масштабна операція Сил оборони України на території РФ.

Про досягнення операції Сирський розповів в Telegram.

“Ми не чекали удару — ми самі його завдали”, — заявив генерал. За його словами, у відповідь на підготовку наступу з боку Росії на півночі Слобожанщини українські війська здійснили рішучий маневр, прорвали оборону противника та зайшли глибоко в тил.

На піку операції ЗСУ контролювали до 1300 км² Курської області. Це дозволило зірвати логістику ворога, послабити тиск на інших ділянках фронту та сформувати буферну зону, яка досі прикриває Харків та Суми.

Протягом року українські сили у секторі “Курськ” ліквідували понад 77 тисяч російських військових, зокрема близько 4 тисяч — громадяни КНДР. Також було знищено або пошкоджено понад 7200 одиниць техніки, включаючи танки, бронемашини, артилерію, авіацію та системи ППО.

Операція принесла і гуманітарний результат: 1018 полонених росіян поповнили обмінний фонд, що дозволило повернути додому сотні українських військовополонених, зокрема з 2022 року.

За словами Сирського, противник зміг відновити частину позицій лише після перекидання північнокорейських сил, значного нарощування резервів та масованого застосування керованих авіабомб.

Ситуація станом на зараз

Станом на 6 серпня 2025 року українські війська продовжують утримувати позиції в Глушковському районі Курської області, сковуючи частину ворожого угруповання та не дозволяючи РФ перекидати сили на інші ділянки фронту.

“Як і рік тому, ми діємо. Б’ємо ворога, тримаємо рубежі”, — підсумував командувач. Він подякував усім, хто брав участь в операції, і вшанував пам’ять загиблих побратимів.

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