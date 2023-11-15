“Рідкісний експонат”: ЗСУ “обнулили” під Авдіївкою музейну БМП, захоплену росіянами під час війни в Грузії (фото, відео)

Ці бойові машини виготовлялись в Україні.

Українські військові під Авдіївкою вперше підбили на передовій БМП-1У “Шквал”, яка була захоплена росіянами ще під час війни в Грузії та була експонатом в музеї.

Про це в Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Ці бойові машини виготовлялись в Україні та були захоплені Росією в ході російсько-грузинської війни у 2008 році.

БМП-1У “Шквал” / Фото: Telegram

На кадрах 47-ої бригади можна побачити відірваний внаслідок детонації боєкомплекту бойовий модуль КБА-105 “Шквал”, який встановлювався на БМП.

ЗС РФ втратили першу БМП-1У “Шквал”, яку захопили під час війни в Грузії

Треба зауважити, що замість української 30-мм гармати ЗТМ-1 росіянами на модуль було встановлено радянську гармату 2А72.

БМП-1У “Шквал”

БМП-1У “Шквал”

Під час російсько-грузинської війни 2008-го року армія РФ захопила 14 грузинських БМП-1У “Шквал”. Перед тим Україна поставила до Грузії 15 таких бойових машин піхоти.

Нагадаємо, українські військові під Авдіївкою з ювелірною точністю знищили групу окупантів, які сховалися в раніше підбитому та згорілому бронетранспортері.

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