"Рідкісний зразок рашистського "аналоговнєта": ЗСУ знищили російський РЛК "Зоопарк-1" (яскраве відео)

Українські війська 19 серпня у Запорізькій області знищили рідкісний російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1".

Окрім того, була знищена бронетехніка окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, опублікувавши відповідне відео знищення "Зоопарку-1" та кадри знищення ворожих танків.

"19 серпня в Запорізькій області українські захисники знищили рідкісний зразок рашистського "аналоговнєта" – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1" та чотири одиниці автомобільної і броньованої техніки", – йдеться в заяві.

У Генштабі пояснили, що точний удар по визначених координатах повністю вивів з ладу техніку, яка дозволяла коригувати вогонь російської артилерії.

Щодо відео зі знищенням російської авто- і бронетехніки техніки., то Генштаб не вказав, де і коли це сталося. Проте там пожартували, що це була "невдала спробу запуску російських танкістів у космос", а ЗСУ "будуть пробувати далі".

Україна. Невдала спроба запуску російських танкістів в космос. - Будемо пробувати далі, - кажуть наші воїни. Як Ви думаєте, вийде? #stoprussia #VIPзонавідКобзона Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Пʼятниця, 19 серпня 2022 р.

Нагадаємо, десантники Миколаївської бригади ДШВ знищили автівку з російськими солдатами та зняли це на відео.

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