Рідні дізналися про полон із пропагандистських роликів: під час обміну додому повернулася одна захисниця

Під час масштабного обміну 4 лютого серед звільнених із російського полону - військова із Луцька Алла Сенченко, яка воювала в Донецькій області.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

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"Військовослужбовиця 1973 року. Брала участь у бойових діях в Донецькій області, під містом Лиманом. Від 23 травня 2022 року більше не виходила на зв'язок, доки не була упізнана рідними на відео у YouTube, яке засвідчило, що Алла Сенченко перебувала у полоні рф", - йдеться у його дописі.

На сайті президента додають, що підготовка цього обміну тривала понад місяць. Над ним працювала велика команда, зокрема Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, представники всіх відомств, а також Офісу президента України під безпосереднім контролем плави держави Володимира Зеленського.

Масштабний обмін полоненими 4 лютого

Нагадаємо, у суботу, 4 лютого, ще 116 українців було звільнені з російського полону. Зокрема, додому повернулися 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО, а також вісім бійців ТрО, сім захисників з Нацгвардії, шість — з Нацполіції, п‘ятб — з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. Серед звільнених з полону — двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів. Вони захищали Маріуполь, Бахмут та інші українські міста.

Згодом у Службі безпеки України показали ексклюзтивне відео, як відбувався обмін полоненими, під час якого додому повернулися 116 захисників. Як повідомив Володимир Зеленський, загальна кількість полонених, яких від 24 лютого вдалося повернути додому, сягнула вже 1762 осіб.

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