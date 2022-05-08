Рідні впізнали за кулоном: у Харківській області дитину, яку шукали після обстрілу колони, знайшли мертвою

В одному з автомобілів з обстріляної колони під Старим Салтовом знайшли останки 13-річної Софії Раєцької.

Дівчину шукали через соціальні мережі.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

“До поліції надійшла інформація про втрату зв'язку з людьми, які рухалися колоною з 15 авто, близько с.м.т. Старий Салтів у напрямку Харкова, з метою виїхати на територію підконтрольну ЗСУ. Через бойові дії дістатися місця руху колони не було можливим. Місце перебування колони було встановлено 06.05. Прибувши на місце, слідчі виявили розбитий ворожий танк, в 150 метрах від нього, в напрямку колони, два обгорілі трупи з залишками військової форми РФ, ще через 300 метрів від них - 6 автівок з отворами від куль та уламків. В автомобілях знайдено 4 трупи, попередньо - учасники евакуаційної колони. Наразі ідентифікувати всі трупи не є можливим через їх стан”, - написав він.

Слідчими проведено всі необхідні слідчі дії із фіксацією кожної деталі.

"Окремо хочу додати про дівчину, яку шукали через соціальні мережі — Раєцька Софія. На жаль, в автомобілі, в якому вона перебувала, знайдені залишки трупу та кулон, на який зсилаються рідні", — йдеться у повідомленні.

Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські військові в Ізюмському районі обстріляли дві автівки під час евакуації. В одній з машин перебувала дитина та п’ятеро дорослих.