Рік, який змінив сьогодення і майбутнє: Залужний підбив підсумки трагічного і героїчного 2022-го

Він виділив вісім пунктів, якими відзначився минулий рік.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підбив підсумки трагічного і героїчного 2022 року.

Про це він 2 січня написав в Facebook, зазначивши, 2022 рік змінив українців, сьогодення і майбутнє та увійшов до світової історії.

Зокрема, Залужний виділив вісім основних подій-пунктів, які відбулися минулого 2022 року.

Перше - Сил оборони України звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від усіх окупованих Росією територій. Головнокомандувач ЗСУ додав, що звільнення правобережної частини Херсонщини довело загальну площу деокупованих територій майже до 40 тис. кв.км.

"На сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3 тис. 786 км, у т.ч. активна лінія фронту з агресором складає 1 тис. 500 км", - наголосив Залужний.

Друге - протягом року ЗСУ знищили понад 100 тисяч особового складу, 3 тисячі танків, 6 тисяч бронемашин, 2 тисячі артсистем, 420 РСЗВ, близько 300 літаків та 270 гвинтокрилів ворога.

Третє - завдяки державам-партнерам підготовлено впродовж 2022 року понад 20 тис. українських військовослужбовців. Підготовка складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться на території 17 європейських країн.

Четверте - з районів ведення бойових дій було евакуйовано понад 600 тис. цивільних громадян.

П'яте - Україна отримала від країн-парнтенрів потрібну зброю.

Шосте - понад тисячу важкопоранених військовослужбовців було направлено на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США і Ізраїлю.

Сьоме - упродовж року очищено від вибухонебезпечних предметів: територій місцевості - 1 тис. 346,22 гектарів, лісових масивів - 21,18 гектара, ліній електропередач - 134,66 км, газопроводів - 39 км, доріг - 182,1 км, будівель - 165,2 тис. м кв., та знищено - 41,8 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів.

Восьме - було вручено нагороди майже 29 тисячам військових, зокрема звання "Герої України" присвоєно 160 військовослужбовцям.

Нагадаємо, що від 24 лютого 2022 року до 2 січня 2023 року ЗСУ ліквідували 107 440 російських військових. Такі втрати є рекордними для Росії, оскільки за 30 років воєн РФ у так званих "миротворчих місіях" втратила 17 тисяч військових, а за 10 місяців війни проти України втрати росіян загиблими перевищили 100 тисяч осіб.

Більше того, за даними військового експерта Олега Жданова, Росія також втратила на війні в Україні рекордну кількість генералів - за 9 місяців 13 генералів.

Читайте також: