Рили окопи у радіоактивному "Рудому лісі": ЗСУ показали відео з Чорнобиля після втечі росіян

Рили окопи у радіоактивному "Рудому лісі": ЗСУ показали відео з Чорнобиля після втечі росіян

Окупанти вирішили окопатись у найнебезпечнішому місці Чорнобильської зони.

ЗСУ показали відео з небезпечного "Рудого лісу", в якому російські вбивці вирішили вирити окопи.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

"Відеопідтвердження: Чорнобильська зона - окопи та капоніри, які нарили рашисти", - йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо, російські окупанти 24 лютого захопили Чорнобильську зону. Там вони вирили окопи у радіоактивному "Рудому лісі", який вважається настільки небезпечним, що туди не пускають навіть працівників Чорнобильської АЕС.

На думку української армії, РФ у Чорнобилі проводила спецоперацію "Сніжок-2", щоб перевірити вплив радіації на своїх солдатах.

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