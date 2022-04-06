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Рили окопи у радіоактивному "Рудому лісі": ЗСУ показали відео з Чорнобиля після втечі росіян

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Рили окопи у радіоактивному "Рудому лісі": ЗСУ показали відео з Чорнобиля після втечі росіян

Окупанти вирішили окопатись у найнебезпечнішому місці Чорнобильської зони.

ЗСУ показали відео з небезпечного "Рудого лісу", в якому російські вбивці вирішили вирити окопи. 

Про це повідомляє Стратком ЗСУ. 

"Відеопідтвердження: Чорнобильська зона - окопи та капоніри, які нарили рашисти", - йдеться у дописі до відео. 

Нагадаємо, російські окупанти 24 лютого захопили Чорнобильську зону. Там вони вирили окопи у радіоактивному "Рудому лісі", який вважається настільки небезпечним, що туди не пускають навіть працівників Чорнобильської АЕС. 

На думку української армії, РФ у Чорнобилі проводила спецоперацію "Сніжок-2", щоб перевірити вплив радіації на своїх солдатах. 

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