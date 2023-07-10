Рили окопи в підлозі: окупанти на Донеччині готувалися до контрнаступу ЗСУ за методами терористів ІДІЛу

Російські окупанти в селі на Донеччині, яке нещодавно звільнили українські військові, влаштовували собі окопи та “гнізда” для ведення вогню по принципу ІДІЛа.

Про це пише “Уніан”.

Як зазначається, окупанти в захопленому селі Нескучне на Донеччині рили глибокі окопи в підлозі, а в стінах створювали отвори для кулеметів. Таким чином вони намагалися стримати контрнаступ ЗСУ. В місцевій школі вони влаштували центральний штаб окупаційних військ.

Проте окупанти виявилися захоплені українськими військовими зненацька. У штурмі брали участь 72 захисники з Сил оборони України.

"Вони підготували будівлю до будь-якої атаки, пробивши в стінах проходи між класами, щоб пересуватися, не наражаючись на обстріл", — пише “Уніан”.

Що цікаво, до такої тактики вдавалися й бойовики ІДІЛ під час битви за іранське місто Мосул у 2017 році.

Окупанти влаштовували гнізда да кулеметів в стінах

Нагадаємо, що в Росії танк на пляжі ледве не розчавив людей.

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