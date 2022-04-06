Ринок праці в України скоротився вдесятеро, але декому готові платити на 30% більше, ніж до війни

Ринок праці в України скоротився вдесятеро, але декому готові платити на 30% більше, ніж до війни

У березні безробітних офіційно в країні побільшало на 34 тисячі

Український бізнес за 42 дні повномасштабної війни пережив кілька етапів. Більшість компаній не були готові до найгірших подій і не припиняли пошуку персоналу.

Про це йдеться в ТСН.

Зараз киянин Олександр Прищепа два в одному - і керівник, і найманий працівник. Персонал його невеличкої кав’ярні в колись людному місці розбігся хто-куди. «Дівчина у мене одна повертається, вона десь під Білою Церквою. Одна виїхала, вона далеко у Франції у тітки, а одна хоче повернутись», - каже він.

Також читайте Євросоюз готується вдарити по енергетичному сектору Росії

Навіть одного побіжного погляду по кіосках у Києві достатньо, щоб зрозуміти - наскільки сильно за перший місяць війни змінився ринок праці. Ледь не на кожному оголошення з переліком вакансій. Але всі вони нині неактуальні, каже адміністратор взуттєвого магазину Наталя.

«Зараз пока вакансії немає. На якійсь інший магазин може і є, але наші співробітники, які вже виходять, які не працювали, будуть виходити. Намагаємось, якщо на своєму місці роботи немає, то щоб десь на якийсь інший магазин (направляти - ред)», - розповідає адміністраторка взуттєвого магазину Наталя Мануїлова

Столиця - одне з тих місць, де робота завмерла. Тисячі замків на кіосках, зачинені торговельні центри, спорожнілі офіси. Опитування найпопулярнішого сервісу з пошуку роботи твердять - понад третина бізнесів не працює взагалі, сорок три відсотки ще тримаються, але в обмеженому режимі. Решта - намагаються зберегти робочі місця і колективи.

Ринок праці в Україні за останній місяць скоротився вдесятеро, зазначає заступник директора з маркетингу сайту з пошуку роботи Ярослав Гуменюк. І якщо раніше було більше тих, хто пропонує роботу, зараз навпаки.

Український бізнес в умовах війни: куди бігти, якщо ви стали безробітним

«Ринок був - ринок роботодавця, зараз це ринок, звичайно пошукача. Кожен день з’являються нові позиції, їх будуть закривати дуже швидко. Не шукають зараз три- чотири тижні, може не бути цих чотирьох тижнів, закривають за дні буквально», - каже Ярослав.

У березні безробітних офіційно в країні побільшало на 34 тисячі - це дані Служби зайнятості. Утім, це не означає, що українці пересіли на державну допомогу. Усі активно шукають роботу - кількість резюме на сайтах зросло в півтора рази. І готові до зміни професії бодай тимчасово.

Найбільший попит на працівників зараз у виробництві та логістиці. Уряд спростив вимоги до водіїв - дозволив працювати на вантажному транспорті з правами категорії В. А комерційний сектор - підвищив зарплати. «Попит на водіїв зростає і пропонують їм зарплату на 30-40% більше, ніж було в довоєнні часи», - додає Гуменюк.

Нині топ-п’ятірка галузей, де найбільше потрібні працівники: агро, переробна промисловість, торгівля, охорона здоров’я та логістика.

Львів - став першим в Україні за кількістю вакансій і за зростанням зарплат, далі йде столиця. Фахівці з найму персоналу очікують, от-от звичні сфери почнуть оживати, а найголовніший український капітал - люди почнуть повертись на свої робочі місця. Цього ж чекає і власник столичної кав’ярні Олександр Прищепа.

Читайте також:

Селяни на Чернігівщині під окупацією були змушені пити технічну воду і пекти коржі із корму для тварин

10 країн відкрили свої провадження щодо воєнних злочинів в Україні – Венедіктова

В одному з перших окупованих селищ на Київщині розповіли про звірства росіян і способи виживання

Лише за добу в Бучі виявили і знешкодили 4 тисячі вибухонебезпечних предметів

Ворог до фундаменту нищить будинки в Рубіжному, але отруйну хмару від вибуху азотної кислоти віднесло до Росії