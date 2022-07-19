Ринок праці в Україні: які професії нині користуються попитом та скільки платять

У більшості областей українці намагаються повертатися до звичайного життя, тож вакансій на українському ринку праці також побільшало.

Актор і режисер Руслан Гришко живе на Житомирській трасі і початок повномасштабної війни, прильоти російських ракет та винищувачів, усе було в кілометрі від його будинку, йдеться в ТСН.

«Два місяці тут просто нічого не видихало, тобто постійна стрілянина, постійно вибухи, постійно горить там десь щось, небо видно не було, тому що все було затягнуте якимось сивим туманом», - каже він.

Від 24 лютого про сцену чоловік забув, роботи немає. Театри ледве працюють, щодо кіно - справи кепські. «Зараз в Києві художнє кіно не знімається, знімаються лише реклами, але й то дуже малобюджетні», - каже він.

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Кіноіндустрію путінські ракети поставили на довгу паузу. Відтак багатьом акторам доводиться або змінювати фах, або перебиватися значно меншими заробітками.

«Якщо в нас раніше один знімальний день у актора міг бути 5-10 тисяч, то зараз всі пропонують там тисячу гривень максимум, бо навіть 500. І я розумію, що люди, які не мають роботи, актори, які не мають профільної освіти, вони або йдуть в доставку, або ж він піде за 500 гривень буде зніматися в цьому фільмі», - розказує Руслан.

Разом із ще недавно високооплачуваним кіно та шоу-бізнесом російська агресія паралізовала авіацію, також у простій пішов невиробничий сектор. "Це скажімо юристи, страховики, маркетологи, тобто вони виявилися не дуже потрібними в цей час. І в принципі воно дуже пересікається з тим, як було під час перших локдаунів - під час «ковіду»", - каже голова ГО "Трудові ініціативи" Георгій Сандул.

Хоча, є і позитивні тенденції - каже експерт з трудового законодавства Георгій Сандул. Саме у липні вперше від початку масштабної агресії Росії в Україну кількість вакансій на ринку праці - зросла, та й грошові пропозиції - більш цікаві. Хоча і незрівнянні з довоєнними . «Від березня десь на 50-60 відсотків бізнес скоротив зарплати, зараз це трошки вирівнюється. Трошки більше стають зарплати, десь 20-25 % порівняно з довоєнними», - каже Георгій.

Досліджень щодо перспективних нині професій, немає, але сайти з пошуку роботи підказують, що від початку літа в Україні зріс попит на вакансії у трьох сферах, найперша - це сфера обслуговування. «Тут ми бачимо попит на вакансії такі, як кухарі, прибиральники, швачки, бармени, офіціанти», - каже експертка з працевлаштування Валентина Бардадим.

Особливо багато гарячих пропозицій у бьюті-сфері. Хоча, професія "стиліст" завжди вимагала якісного навчання. Іван Вільний згадує, аби стати перукарем, вчився майже рік. «Наша сфера - це не тільки просто пофарбувати волосся, або надати послугу стрижку - це спілкування з клієнтом, це психологія клієнта. Це ціла наука, ціле містецтво - тому і називається "перукарське мистецтво"», - каже перукар-стиліст Ігор Вільний.

Однак багато кваліфікованих стилістів тепер опинилися закордоном. «Відсотків 40 виїхали, якщо не більше. Залишились чоловіки-спеціалісти, але не всі чоловіки спеціаліалізуються на жінках. Здебільшого - це барбаршопи», - додає Ігор.

І їх потрібно кимось замінити, особливо враховуючи зростання попиту. «Жінки повертаються, хочуть завжди бути красивими і зараз є попит саме на спеціалістів з манікюру, спеціалісти-колористи, перукарі, косметологи», - кажуть експерти із працевлаштування.

Стартова зарплатня стиліста у Києві - від десяти тисяч гривень. Тому якщо хтось вирішив змінити професію - саме зараз найкращий час.

Інша сфера, яка динамічно відновлюється до довоєнного рівня - так званий рітейл, або роздрібна торгівля. Найчастіша вакансія - продавець-касир. Зарплата стартує з 9 тисяч - і до 15- ти грн/місяць. Тепер роботодавці готові брати навіть людей без досвіду.

Змінилася і географія оплат. Якщо раніше традиційно найвищі доходи були у столиці, то з мільйонами біженців захід країни став свого роду конкурентом - 7500-14500 грн/місяць. Третє місце за рівнем оплати праці - на прикладі касирів - посідає Дніпро - 8000-9000 грн/місяць.

До "дорогих" професій можна віднести будівельників. 20-25 тисяч гривень на місяць. Хоча, пропозицій на ринку досі мало, будівельні об'єкти здебільшого стоять.

А от хто насправді потрібен як ніколи - це водії. «Їх дуже бракує власне професійних категорія "С", - вантажні великі автомобілі, тому що і доставка гуманітарної допомоги, і певні військові вантажі, тобто - це затребувано і приватним і публічним сектором», - твердить голова ГО "Трудові ініціативи".

Зарплатня водія доходить до 30 тисяч гривень. Ще одна, традиційно найбільш оплачувана сфера - ІТ - тримається на плаву, хоча зазнала реорганізації. «Зараз пропонують не лише бути програмістом, а і можливо продавцем свого продукту - суміщують позиції, але рівень заробітної плати в ІТ тримається», - зазначає експертка з працевлаштування Валентина Бардадим.

І ще одна затребувана сфера – агропромисловість. В якій потрібна кваліфікація, але навіть у регіонах України можна заробляти до 20 тисяч гривень.

Також очевидно, що ми живемо у час, коли однієї спеціальності на все життя стає замало. І до раптової зміни професії - краще бути готовим заздалегідь.

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