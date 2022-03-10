Ринок в безпрецедентній ситуації: нафта здорожчала після рекордного обвалу

Ринок оцінює, чи збільшать великі виробники пропозицію, щоб допомогти заповнити розрив у видобутку в Росії через санкції за її вторгнення в Україну.

Ціни на нафту зросли в четвер, 10 березня, після різкого падіння на попередній сесії.

Про це повідомляє Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,35%, до 112,65 доларів. Базовий контракт впав на 13% на попередній сесії, що стало найбільшим одноденним падінням майже за два роки.

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Ф'ючерси на нафту WTI виросли на 0,5%, до 109,30 доларів за барель після торгів в діапазоні більше 4 доларів. Контракт впав на 12,5% на попередній сесії, що стало найбільшим денним зниженням з листопада.

Зазначається, що невизначеність щодо того, звідки і коли будуть надходити поставки для заміни нафти другого за величиною в світі експортера, Росії, в умовах жорсткого ринку призвела до широкого діапазону прогнозів цін на нафту від 100 до 200 доларів за барель.

"Тому припустити, що ринок нафти знаходиться в замішанні, було б заниженням, оскільки ми знаходимося в безпрецедентній ситуації", - зазначив керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Нагадаємо, що 8 березня нафта здорожчала до максимального рівня від 2012 року, досягнувши майже $130 за барель, після повідомлень про можливе запровадження США заборони на її імпорт із Росії.

ТСН.ua