"Рішення на 100% самогубне": ексдепутат Держдуми розповів, хто міг вплинути на Путіна почати війну

"Рішення на 100% самогубне": ексдепутат Держдуми розповів, хто міг вплинути на Путіна почати війну

Очільник Кремля – людина досить обачна і дуже обережна, якщо не сказати "боягузлива", розповів Пономарьов.

Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов припустив правдивість інформації про те, що в рішенні атакувати Україну на президента РФ Володимира Путіна міг вплинути олігарх Юрій Ковальчук. Він ­– основний акціонер банку Росії і співзасновник кооперативу "Озеро", в якому зібралося все близьке оточення очільника Кремля.

Про це Пономарьов розповів в інтерв’ю НВ.

Так, журналісти запитали в нього про те, як в РФ ухвалювалося рішення про війну з Україною?

"Ви ставите питання, яке мені найцікавіше. Тому що, на мій погляд, рішення просто на 100% самогубне, що не властиве Путіну. Він людина досить обачна і дуже обережна, якщо не сказати "боягузлива". Тобто він злопам'ятний, послідовний, схильний в принципі до таких яскравих парадоксальних рішень, але тільки там, де це для нього очевидно безпечно. Тому те рішення мене шокувало. Я зовсім його не очікував, насправді на нього не чекав ніхто в Росії", ­– розповів ексдепутат Держдуми РФ.

"Мені здається те, що ви кажете щодо Ковальчука, швидше пов'язане з справді правдивою інформацією, яка підтверджується за цілою низкою джерел", – зазначив Пономарьов.

Він також нагадав, що Путін сидів у своєму бункері протягом усієї пандемії коронавірусу.

"Бункер – це фігурально висловлюючись: він перебував у себе на дачі в Ново-Огарьово і спілкувався з вкрай обмеженим колом осіб. Тому що він досить параноїдального складу характеру в принципі, а тут ще він за віком у групі ризику", – зазначив ексдепутат.

"В ізоляції до нього майже нікого не допускали без 14-денного карантину. А це означає, що до нього ніхто навіть із уряду не потрапляв, лише по відеозв'язоку. Не потрапляв узагалі ніхто з нормальних співробітників його нормального кола спілкування, людей, які йому якийсь зворотний зв'язок могли донести просто в такій "розмовіпро погоду" – тобто живе спілкування", – додав Пономарьов.

Нагадаємо, 4 березня журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв висловив думку, що очільник російського МЗС Сергій Лавров та інші російські еліти могли не знати про плани Путіна розпочати війну проти України.

ТСН.ua