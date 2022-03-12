"Рішення НАТО не було і немає": Зеленський зробив заяву про закриття неба

"Рішення НАТО не було і немає": Зеленський зробив заяву про закриття неба

Про закриття неба немає узгодженої позиції.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення НАТО щодо того, щоб взяти Україну до Альянсу не було і немає. Про закриття неба узгодженої позиції також немає.

Про це він сказав 12 березня під час спілкування з іноземними журналістами.

"Узгодженої позиції щодо того, щоб взяти Україну в НАТО немає. Узгодженої позиції, щоб взяти Україну в НАТО не було. Узгодженої позиції щодо того, що Україну візьмуть в НАТО, я не бачу, не чую. Навіть коли ми говоримо про закриття неба, навіть в таких дрібницях, я вважаю, для лідерів НАТО, і про такі важливі речі, як життя українців, узгодженої позиції немає", - підкреслив президент.

Зеленський додав, що Україна також не може вирішити питання із НАТО щодо постачання деякої зброї.

"Сміливості в об'єднанні заради України членів НАТО я не бачу. І це велика проблема", - додав президент.

Він наголосив, що не може бути жодної країни в світі, яка одна диктує усім, як жити та за якими законами.

"Цього не може бути і не має бути. Тоді для чого є Альянс? Вони для об'єднання, щоб неможливо було втручатись в життя, в незалежність тієї чи іншої однієї країни", - додав він президент.

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