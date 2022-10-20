Рішення ПАРЄ та Генасамблеї ООН Україна використає в суді проти злочинів РФ - нардеп Лабазюк

Визнання російського режиму терористичним на засіданні ПАРЄ та резолюція Генасамблеї ООН щодо засудження незаконної анексії території Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей Україна в майбутньому зможе використати на міжнародному трибуналі як доказову базу злочинів рф.

Таку думку висловив в ефірі одного з хмельницьких телеканалів народний депутат України, член політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Сергій Лабазюк.

«Майже усі країни-члени ПАРЄ підтримали Україну, і засуджують злочинні дії Кремля. Відповідно в наступних міжнародних інстанціях більш вагомого характеру ці ж представники своїх країн не зможуть вже «перевзутися», і будуть на нашому боці. Це для України хороший фундамент, такий собі показник, як і з ким будувати партнерські взаємовідносини… Загалом, коли ми говоримо про суди та Гаагу, рішення ООН нам важливі. Ми маємо зробити все, аби усе керівництво рф було притягнуто до відповідальності, а суд був справедливим і жорстким», – вважає народний депутат.

Лабазюк вважає подібні заяви політично важливим, але наголошує – особливого впливу на хід війни не варто очікувати. Натомість нашій державі потрібні більш дієві кроки, а саме – фізична підтримка (постачання зброї, проведення навчання наших військових та надання коштів). Останніми діями ворог тільки пришвидшив процес надання необхідної допомоги.

«Які би страшні злочини рф не вчиняла зараз на нашій території, моральний дух українців тільки посилюється, а західні партнери приймають все більш дієві рішення… Після ракетних терактів ухвалено рішення передати Україні зброю та додаткові засоби ППО, які вже стояли на старті постачання, проте через ряд політичних перепон так і не були відправлені. Після подій, які ми пережили за останні два тижні, політичний аспект відходить на другий план. Чим більше зброї отримаємо, тим швидше нам вдасться звільнити наші території», -– підсумовує парламентар.