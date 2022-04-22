Рішення Путіна блокувати "Азовсталь" свідчить про інші наміри - британська розвідка

Припинення штурму українських захисників у Маріуполі свідчить про плани Кремля перекинути свої сили на наступ углиб Донбасу.

Кремль відмовився від штурму "Азовсталі", побоюючись знизити загальну бойову ефективність збройних сил через значні втрати.

Про це повідомляє військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

"Рішення Путіна блокувати металургійний завод "Азовсталь", ймовірно, свідчить про бажання стримати опір українців у Маріуполі та звільнити російські сили для розміщення в інших місцях на сході України", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні також вказано, що повне захоплення комбінату суходолом, імовірно, призведе до значних втрат росіян, що ще більше знизить їхню загальну боєздатність.

Раніше представник Держдепартаменту США назвав “дезінформацією” заяву, зроблену російським президентом Володимиром Путіним про захоплення Маріуполя.

“Ми розуміємо, що українські сили продовжують утримувати свої позиції, і є всі підстави вважати, що шоу президента Путіна та його міністра оборони для ЗМІ, те, що ми бачили в останні години, є ще більшою дезінформацією з їхньої заїждженої методички”, — сказав Прайс.

Напередодні російський президент оголосив про "звільнення" Маріуполя.

Президент США Джо Байден назвав нинішні події "критичним моментом" у конфлікті. Він пообіцяв відправити до України десятки гаубиць, 144 тисяч одиниць боєприпасів та тактичні безпілотники. Байден також оголосив про плани заборонити афілійованим з Росією торговим судам заходити до портів і прибережних вод США, що доповнить новий раунд західних санкцій щодо Москви.

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