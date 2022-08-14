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"Рішення ще не ухвалене": міністр оборони Словаччини прокоментував передавання Україні МіГ-29

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"Рішення ще не ухвалене": міністр оборони Словаччини прокоментував передавання Україні МіГ-29

Фото: Associated Press

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь спростував інформацію про передавання Україні літаків МіГ-29.

Він наголосив, що літаки все ще перебувають у Словаччині і рішення про їх передавання ще не ухвалене. 

Про це Ярослав Надь написав у Facebook. 

Він наголосив, що літаки до кінця серпня охоронятимуть повітряний простір Словаччини. Рішення про їх передавання Україні ще не ухвалене. 

"Наші винищувачі МіГ-29 не в Україні. Це неправдива інформація. Вони й досі у Слячі (військовий аеродром - ред.). Вони охоронятимуть наш повітряний простір до кінця серпня, ви побачите їх 27 серпня на SIAF (Словацький міжнародний авіаційний фестиваль - ред.), де вони офіційно попрощаються", - написав він.

Нагадаємо, боєць строкової служби Нацгвардії України збив російський штурмовик Су-25 під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
362
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