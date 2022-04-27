Рішення за Україною: Джонсон відповів на прохання британців, що потрапили в полон РФ

Рішення за Україною: Джонсон відповів на прохання британців, що потрапили в полон РФ

Рішення про обмін двох британських бійців, які воювали на боці України і потрапили до російського полону, вирішуватиме Київ.

Чи мінятимуть їх на кума Путіна Віктора Медведчука, теж залежить виключно від України.

Про це сказав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує TalkTV.

За його словами, британський уряд тісно співпрацює з українською владою щодо питання обміну полонених.

"Ми робитимемо все, що зможемо, але це рішення за українською стороною. Ми дуже тісно працюємо над цим", — сказав Джонсон.

Також британський прем'єр нагадав, що його співвітчизники Шон Піннер і Айден Аслін перш за все – військовополонені і на них поширюється Женевська конвенція.

"Вони не є заручниками, вони не терористи для обміну, вони військовополонені. Вони мають права відповідно до Женевської конвенції, тому їх не повинні виставляти перед камерою — це є порушенням їхніх прав", — наголосив Джонсон.

Нагадаємо, що британців Шона Піннера та Айдена Асліна захопили в полон російські військові. На російському ТВ вони попросили обміняти їх на проросійського політика Віктора Медведчука.

Своєю чергою міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс заявив, що Велика Британія не буде вступати з Росією в переговори про обмін.

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