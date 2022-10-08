"Риторика є виключно пропагандистською": Подоляк пояснив, чому Росія не застосує ядерну зброю проти України

Ознаки внутрішнього конфлікту у Росії між силовиками свідчать про те, що ядерний шантаж Путіна є лише погрозами, яких не потрібно боятися.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що міжусобиці та боротьба за владу в РФ вказують на те, що країна-агресорка не застосує ядерну зброю в Україні.

Про це він заявив у ефірі національного телемарафону.

"Ви не вестимете шалену, запеклу боротьбу за владу, якщо цю владу ви завтра захочете використати для того, щоб самого себе вбити. Тому що навіть думка натиснути червону кнопку означає, що ти смертник, що ти готовий закінчити своє існування тут і зараз. Мотивація не відповідає тому, що хочеш отримати. Якщо ти так шалено хочеш стати міністром оборони, президентом новим Росії, то ти точно не йтимеш шляхом знищення самого себе", – зазначив він.

За його словами, саме це вказує на те, що ядерна загроза як така поступово знижується.

"Мені здається, що ось ці ознаки внутрішнього конфлікту між силовиками свідчать, що в Росії не хочуть вмирати і всі розуміють, що краще тут поборотися і нехай там хтось програє війну, але ми за цей час зміцнимося, заберемо тут владу, якось перетерпимо цей період смути, а потім будемо управляти частиною території. Ось які у них мотивації. І це вказує на те, що ядерна загроза як така поступово знижується. Тобто вся ця риторика є виключно пропагандистською", – додав Подоляк.

Ядерні погрози та шантаж Росії

У Кремлі постійно шантажують Україну та весь світ своєю ядерною зброєю. Ситуацію з російським ядерним озброєнням моніторять США, НАТО та інші українські союзники. Дотепер у Пентагоні повідомляють, що США поки не бачать ознак того, що Володимир Путін ухвалив рішення про ядерний удар.

Своєю чергою, президент США Джо Байден заявив, що світ стоїть найближче до ядерної катастрофи за останні 60 років. Він наголосив, що використання ядерної зброї призведе до Армагеддону. У Пентагоні вже прокоментували цю заяву.

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський назвав три причини і пояснив, чому кремлівський диктатор не наважиться застосувати ядерну зброю проти України.