Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Ritter Sport, збережіть ім'я та прибуток": Кулеба закликав німецького виробника шоколаду покинути ринок РФ

Дата публікації
Перегляди
225
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ritter Sport, збережіть ім'я та прибуток": Кулеба закликав німецького виробника шоколаду покинути ринок РФ

Компанія Ritter Sport попри війну проти України не планує виходити з Росії.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав німецького виробника шоколаду Ritter Sport залишити російський ринок, щоб зберегти репутацію бренду. 

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Ritter Sport відмовляється залишити Росію, посилаючись на можливі "серйозні наслідки" для компанії. Однак перебування в Росії загрожує гіршими наслідками, такими як фатальний збиток репутації. Досить спонсорувати військові злочини, Ritter Sport. Збережіть ім'я та прибуток вашого бренду", - написав міністр.

Нагадаємо, компанія Ritter Sport вирішила продовжувати роботу в Росії, оскільки продажі до РФ складають 7% від загальної виручки.

Читайте також:

Наступна публікація