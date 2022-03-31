"Ritter Sport, збережіть ім'я та прибуток": Кулеба закликав німецького виробника шоколаду покинути ринок РФ

Компанія Ritter Sport попри війну проти України не планує виходити з Росії.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав німецького виробника шоколаду Ritter Sport залишити російський ринок, щоб зберегти репутацію бренду.

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Ritter Sport відмовляється залишити Росію, посилаючись на можливі "серйозні наслідки" для компанії. Однак перебування в Росії загрожує гіршими наслідками, такими як фатальний збиток репутації. Досить спонсорувати військові злочини, Ritter Sport. Збережіть ім'я та прибуток вашого бренду", - написав міністр.

Ritter Sport refuses to pull out of Russia citing possible ‘serious effects’ for the company. However, remaining in Russia brings worse effects, such as a fatal damage to reputation. Stop sponsoring war crimes, Ritter Sport. Save your brand’s name and profits. #BoycottRitterSport pic.twitter.com/cx0t3KNAHV — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2022

Нагадаємо, компанія Ritter Sport вирішила продовжувати роботу в Росії, оскільки продажі до РФ складають 7% від загальної виручки.

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