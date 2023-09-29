"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий": РФ вивели в море багато кораблів з "Калібрами"

Серед виведених у море ворожих суден – малий ракетний корабель типу "Буян-М", а також два фрегати – "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".

Росія станом на ранок 29 вересня вивела на бойове чергування в Чорне море сім кораблів, серед яких є три носії крилатих ракет "Калібр". Сумарний залп може сягати 24 ракет.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ та в Силах оборони півдня України.

За даними ВМС, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів, два з яких – носії ракет "Калібр" (загальний залп – до 14 ракет).

Ще по одному кораблю росіяни вивели в Азовське та Середземне моря.

Які російські кораблі перебувають у Чорному морі

Водночас у Силах оборони півдня повідомили про три російські кораблі на бойовому чергуванні в морі:

малий ракетний корабель типу "Буян-М"

два фрегати – "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".

Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24 одиниць.

"Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий! Не панікуємо, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагуємо", – наголосили в Силах оборони півдня.

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