Рівень ракетної загрози високий: скільки "Калібрів" РФ має в Чорному морі

Станом на четвер, 13 липня, у Чорному морі перебуває три російські ракетоносії: два - надводних, один - підводний. Загальне спорядження - до 18 "Калібрів".

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Крім того, в акваторії Азовського моря флот країни-агресорки Росії нараховує дев'ять кораблів.

Українців просять не нехтувати сигналами про повітряну тривогу та переходити до укриттів. Адже рівень загрози ракетних ударів - високий. Представник ЗСУ також наголошує: не варто наближатися і торкатися до невідомих та підозрілих предметів.

"Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, на тлі нових постачань вантажними бортами з Ірану, не виключені і дронові атаки. Високою залишається і мінна загроза на деокупованому правобережжі й узбережжі Чорного моря", - наголосив Назаров.

Нагадаємо, вдень 13 липня під час повітряної тривоги у низці областей є загроза балістичного озброєння. Станом на 10:47 повітряну тривогу оголошено у Донецькій, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Крім того, вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили атаку на Україну: у ЗСУ розповіли про кількість збитих ракет і дронів. Росіяни вночі завдавали ударів дронами, "Калібрами" та "Іскандерами". Сили ППО знищили усі 20 дронів та два "Калібри".

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