Рівень симпатії високий: українці розповіли, наскільки їм подобається жити в Польщі

Українці вкотре підтвердили величезний рівень симпатії до Польщі та поляків. Більшій половині українців подобається Польща як країна для життя.

Українці не вірять у російську пропаганду стосовно Польщі і мають чітке уявлення про те, чому сусідня країна та її громадяни допомагають їм у боротьбі проти російського агресора.

Про це йдеться доповіді Центру діалогу імені Юліуша Мерошевського.

У доповіді сказано, що опитування дало виключно позитивні відповіді, особливо якщо розглядати його з погляду можливостей та перспектив розвитку польсько-українських відносин у майбутньому. Насамперед підтвердився величезний рівень симпатії до Польщі та поляків в Україні, що перевищує 80%, тоді як рівень ворожості мізерно малий – менше 1%.

Серед українців, які емігрували до Польщі, 84% опитаних однозначно позитивно відповіли про країну. На запитання, чи подобається їм Польща як країна для життя, 36% опитаних відповіли "дуже подобається", а ще 48% – "швидше подобається". Лише 2% відповіли "не подобається".

Під час опитування в українців також запитали, чому Польща та поляки їм допомагають, і 70% вказали на загрозу Росії для обох країн і народів. Ще 69% відповіли, що поляки з симпатією ставляться до українців і дбають про добросусідські відносини.

І лише 27% громадян сказали, що занепокоєння поляків спричинене потребою в українській робочій силі. Натомість пропагандистські заяви Кремля про те, що мовляв Польща хоче "забрати собі захід України чи зробити Україну польським протекторатом", близько 76% українців вважають брехнею.

Ще 7% утрималися від відповіді. Лише 1% населення вірить у це, 7% - утрималися від відповіді.

Нагадаємо, у Польщі біженцям з України нададуть безкоштовні квартири.

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