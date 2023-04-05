Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рівень такої загрози – дуже високий: РФ тримає у Чорному морі 4 ракетоносці

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
366
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рівень такої загрози – дуже високий: РФ тримає у Чорному морі 4 ракетоносці

Фото: Straits Sights

На бойовому чергуванні з 6 одиниць залишено 4 ракетоносії – 2 надводних, 2 підводних. Але рівень навіть такої загрози оцінюється як дуже високий.

У Чорному морі окупанти продовжують свої маневри. Корабельне угруповання ворога наразі зменшено до 14 одиниць.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

На бойовому чергуванні з 6 одиниць залишено 4 ракетоносії – 2 надводних, 2 підводних. Максимально можливий залп "Калібрів" – 24.

За інформацією військових, не всі кораблі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюється як дуже високий.

"Продовжуємо відстежувати ситуацію. Нагадуємо, що обстановка в морі змінюється динамічно. Сигнали повітряної тривоги варто сприймати, як безумовне спонукання до чітких оперативних дій", – наголосили в ОК "Південь".

Нагадаємо, що вчора РФ вивела у Чорне море шість ракетоносців.

Читайте також:

Кремль "вимахує шаблею" вже в Японському морі – дістали надзвукові ракети

Кремль "вимахує шаблею" вже в Японському морі – дістали надзвукові ракети

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
366
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація