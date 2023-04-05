Рівень такої загрози – дуже високий: РФ тримає у Чорному морі 4 ракетоносці

На бойовому чергуванні з 6 одиниць залишено 4 ракетоносії – 2 надводних, 2 підводних. Але рівень навіть такої загрози оцінюється як дуже високий.

У Чорному морі окупанти продовжують свої маневри. Корабельне угруповання ворога наразі зменшено до 14 одиниць.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

На бойовому чергуванні з 6 одиниць залишено 4 ракетоносії – 2 надводних, 2 підводних. Максимально можливий залп "Калібрів" – 24.

За інформацією військових, не всі кораблі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюється як дуже високий.

"Продовжуємо відстежувати ситуацію. Нагадуємо, що обстановка в морі змінюється динамічно. Сигнали повітряної тривоги варто сприймати, як безумовне спонукання до чітких оперативних дій", – наголосили в ОК "Південь".

Нагадаємо, що вчора РФ вивела у Чорне море шість ракетоносців.

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