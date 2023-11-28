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Рівень загрози - високий: Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Рівень загрози - високий: Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Російський корабель у Чорному морі / Фото: Associated Press

Сумарний залп "Калібрів" може сягати 16 ракет.

Станом на 8:00 28 листопада Росія наростила присутність ракетоносіїв в Чорному морі

Про це повідомляє пресслужба Сили оборони півдня України. 

"До фрегата адмірал Макаров  в море виведені  2 підводних човна. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 16 ракет. Рівень ракетної загрози - високий. Не панікуємо, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагуємо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 28 листопада Росія знову намагалася атакувати Україну ракетами та дронами. Зокрема, вибухи пролунали у Кривому Розі та Хмельниччині.

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Дата публікації
Перегляди
294
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