Рівень загрози - високий: Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Сумарний залп "Калібрів" може сягати 16 ракет.
Станом на 8:00 28 листопада Росія наростила присутність ракетоносіїв в Чорному морі.
Про це повідомляє пресслужба Сили оборони півдня України.
"До фрегата адмірал Макаров в море виведені 2 підводних човна. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 16 ракет. Рівень ракетної загрози - високий. Не панікуємо, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагуємо", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 28 листопада Росія знову намагалася атакувати Україну ракетами та дронами. Зокрема, вибухи пролунали у Кривому Розі та Хмельниччині.
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